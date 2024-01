Israel realizou o ataque que matou líder do Hamas no Líbano

Israel realizou o ataque que matou o 'número dois' do movimento islamita palestiniano Hamas, Saleh al-Arouri, esta terça-feira, em Beirute, adiantou à agência France-Presse (APF), fonte da Defesa dos Estados Unidos.

"É um ataque israelita", garantiu à AFP este responsável, que falou sob a condição de anonimato.

Washington acusou hoje o líder do Hamas de ser um "terrorista brutal" com "sangue civil" nas mãos. No Líbano desde 2018, al-Arouri chefiou a presença do grupo palestiniano na Cisjordânia e esteve detido em prisões israelitas durante 12 anos antes de ser libertado em 2010, sendo-lhe atribuído vários ataques contra Israel a partir de solo libanês.

Al-Arouri foi um dos principais negociadores do Hamas na libertação dos reféns feitos pelo grupo no ataque a Israel, a 07 de outubro.