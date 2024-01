Ex-militares vão investigar falhas de segurança dos ataques de Outubro do Hamas

Israel criou uma equipa, formada por antigos oficiais militares, para investigar as falhas de segurança que terão facilitado os ataques de 07 de outubro do movimento islamita palestiniano Hamas, noticiou hoje o The Times of Israel.

De acordo com o diário, a equipa foi constituída pelo chefe do Estado-Maior do Exército israelita, o general Herzi Halevi.

Entre os elementos da equipa de investigação estão o antigo chefe do Estado-Maior Shaul Mofaz e o ex-responsável pela direção de operações Yoav Har Even.

O mais recente conflito entre Israel e o Hamas foi desencadeado pelo ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano em território israelita em 07 de outubro, massacrando cerca de 1.140 pessoas, na maioria civis mas também 400 militares, e levando mais de 200 reféns, segundo números oficiais de Telavive.

Em retaliação, Israel, que prometeu eliminar o movimento palestiniano considerado terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, lançou uma ofensiva em grande escala na Faixa de Gaza, onde, segundo o governo local, já foram mortas mais de 22.000 pessoas -- na maioria mulheres, crianças e adolescentes -- e feridas acima de 57 mil, também maioritariamente civis.

O conflito provocou também cerca de 1,9 milhões de deslocados (cerca de 85% da população), segundo a ONU, mergulhando o enclave palestiniano sobrepovoado e pobre numa grave crise humanitária.