“Todos os procedimentos cumpridos” não convencem

Na sua intervenção sobre as propostas do IL e do BE que pedem a suspensão do projecto do Teleférico do Curral das Freiras, o deputado do PSD, Brício Araújo, garantiu que todos os procedimentos foram cumpridos.

Depois de criticar o “ataque” da oposição à parlamentar do PAN, uma das mais visadas nesta discussão e a quem foi pedido o voto contra a viabilização do projecto, o social-democrata pediu “argumentos válidos” e sublinhou que o estudo de impacte ambiental esteve ao dispor de todos aqueles que quiseram contribuir para o mesmo. “Mas parece que alguns só acordaram agora”.

Jacinto Serrão, na resposta, garantiu que o Partido Socialista nunca esteve “adormecido” na questão do Teleférico do Curral das Freiras e que, no seu tempo, levantou todas as questões que se exigiam. O socialista criticou a “grande urgência do Governo neste projecto” isto enquanto as acessibilidades rodoviárias àquela freguesia aguardam há décadas. “Quem vai lucrar com isto”, questionou.

"Não há aqui um processo relâmpago", respondeu Brício Araújo, pedindo celeridade ao PS.

Élvio Sousa, do JPP, quis saber quanto é que vai custar a expropriação de terrenos e quanto vai custar a ampliação do estacionamento, que a empresa imputa à autarquia local e ao Governo Regional.

Também Ricardo Lume, do PCP, criticou o projecto e denunciou o impacte ambiental. O comunista juntou-se a colegas da oposição para saber os custos da expropriação de terrenos para uma obra privada, assim como aqueles ligados ao estacionamento no local.

Miguel Castro, do Chega, lembrou um projecto que desde o início esteve envolvido "em polémica" e disse que há um assunto incontornável que importa esclarecer. "Quanto é que vai ser gasto" pelo Governo Regional. A "opacidade financeira" preocupa o parlamentar, mais ainda quando o dinheiro "vem dos bolsos de quem trabalha" e "vive num país esmagado por uma elevada carga fiscal".

O PAN garantiu que todas as questões suscitadas pelo projecto do Teleférico do Curral das Freiras foram "levadas a quem de direito". Mónica Freitas disse ainda que o partido vai continuar a exercer a sua influência para garantir que os interesses da população e o ambiente estão salvaguardados.