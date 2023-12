Todos têm direito ao Natal

O tradicional ‘Almoço Solidário’ promovido pelo centro CASA, que conta com o apoio do Hotel Porto Bay Mare que oferece a refeição aos sem-abrigo, é hoje, por assim dizer, mais uma demonstração que apesar de todas as vicissitudes da vida, todos têm direito a celebrar o Natal, mesmo que contando com a solidariedade alheia.

O momento reúne muitos daqueles que, todos os dias, vivem nas nossas ruas na Cantina Social do CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo, que pelo 15.º ano consecutivo conta com oferece por mais um ano consecutivo, a nível nacional, almoços e jantares de natal, onde os convidados de honra são toda a população em situação de sem-abrigo.

Às 13 horas, na cidade do Funchal, um número não conhecido de pessoas em situação de sem-abrigo terá a oportunidade de não só almoçar, como também jantar de Natal, este realizar-se-á também na Cantina Social.

Para saber mais sobre o trabalho que o CASA faz em Portugal e, na Madeira em particular, vá a este link e se quer saber como pode ser voluntário siga directamente para este link ou se optar apenas por um donativo vá a este link e mais em particular para o CASA na Madeira pode ir directamente aqui e fazer o donativo

“A Delegação da Região Autónoma da Madeira iniciou a sua acão social, no Funchal, junto da população em situação de sem-abrigo, em Agosto de 2008 com a distribuição de refeições quentes e embaladas na Rua do Carmo, com o objetivo de gerir de uma forma mais eficaz os recursos disponíveis; combater o desperdício alimentar e canalizar para quem mais precisa!, conta-se na página da associação.

“Todo o trabalho desenvolvido prima por voluntários que 365 dias doam o seu tempo com uma vontade imensa de fazer coisas, de fazer alguém mais feliz, uma boa dose de sonho, e de acreditar que podemos em cada gesto, atitude nossa, minimizar o sofrimento das pessoas e fazer a diferença nas pessoas que se encontram numa situação mais fragilizada”, acrescentam.

O CASA tem sede na Rua Ribeira João Gomes Auto Silo do Campo da Barca, piso 6, s/n, no Campo da Barca, no Funchal. Pode contactar através de e-mail ([email protected]) ou por telefone (910365816, sendo que o telefone da coordenação é de Sílvia Ferreira, 910 365 816). O CASA funciona todos os dias úteis das 10h00 às 18h00.

Outros assuntos em agenda

Num dia com pouca ou nenhuma actividade de agenda, destaque para as 09h00, altura em que o o presidente das Câmara Municipal do Funchal realiza uma conferência de imprensa de balanço da operação de limpeza da Noite do Mercado, Pedro Calado falará onde umas horas antes foi um dos epicentros da festa, na Rua Fernão de Ornelas.

Em Santa Cruz, continuam as festas de Natal, pelo que às 19h45, a começar por um espetáculo de duendes inconstantes e as broas mágicas, protagonizado pelo Teatro Bolo do Caco, e pelas 20h30 dá-se a chegada do Pai Natal de charrete, com entrega de prendas. Tudo se passará na Praça Dr. João Abel de Freitas.

Pelas 23h00, decorre a Missa da Noite de Natal na Sé do Funchal e à mesma hora a Missa do Galo na Camacha e em muitas outras paróquias e igrejas da Região.

Efemérides

Estes são alguns dos acontecimentos registados neste dia 24 de Dezembro na História:

1524 - Morre, com 55 anos, em Cochin, na Índia, o navegador português Vasco da Gama, pioneiro do caminho marítimo para a Índia.

1768 - D. José cria por alvará a Impressão Régia, na base da atual Imprensa Nacional.

1779 - D. Maria I cria a Academia Real das Sciências de Lisboa.

1814 - Os EUA e o Reino Unido assinam o Tratado de Ghent, na Bélgica, que põe termo à Guerra de 1812.

1865 - Veteranos do antigo exército Confederado americano, derrotado na Guerra da Secessão, criam um clube privado, de natureza racista, com o nome de Ku Klux Klan, em Pulaski, no Tennessee.

1871 - Estreia-se, no Cairo, a ópera "Aida", de Giuseppe Verdi.

1900 - Morre, com 56 anos, Luciano Baptista Cordeiro de Sousa, Luciano Cordeiro, professor, escritor, historiador, político e fundador da Sociedade Portuguesa de Geografia.

1901 - É publicado o regulamento geral dos Serviços de Saúde e Beneficência Pública do Governo de Ernesto Hintze Ribeiro.

1906 - Transmissão do primeiro programa de rádio com a leitura de um poema e interpretação de uma obra para violino pelo canadiano Reginald Fessenden, no Massachusetts, EUA.

1920 - O tenor Enrico Caruso canta pela última vez na ópera de Jacques Halevy, "La Juive", na Metropolitan Opera de Nova Iorque.

1924 - É proclamada a República da Albânia.

1931 - Sai o primeiro número do semanário O Benfica, órgão do SL Benfica.

1942 - É assassinado, em Argel, o almirante Jean Darlan, administrador francês para o norte de África.

1951 - Independência da Líbia, sob a direção de Idris I.

- Estreia da ópera, do italiano Gian Carlo Menotti, "Amahl and the Night Visitors", composta para televisão, na cadeia norte-americana NBC.

1954 - Realiza-se o primeiro transplante humano no hospital Peter Bent Brigham em Boston, Estados Unidos. O médico cirurgião Joseph E. Murray, Prémio Nobel da Medicina em 1990, transplanta um rim entre irmãos gémeos.

1981 - O dirigente polaco pró-soviético Jaruzelski nega a prisão evidente de centenas de cidadãos desde a imposição da lei marcial no país.

1984 - Atentado terrorista na estação de Bolonha, Itália, causa a morte de 15 pessoas e ferimentos em mais de 180.

- Morre, aos 61 anos, o ator norte-americano Peter Lawford.

1988 - Começa o período de suspensão de emissões das cerca 700 rádios locais, no âmbito do processo de licenciamento que dá corpo à liberalização da rádio em Portugal.

1989 - A Frente Nacional de Salvação da Roménia comunica a tomada do poder, a queda de Nicolae Ceausescu, a instauração de um regime pluralista e a realização de eleições livres em abril de 1990.

- O homem forte do Panamá, general Manuel Noriega, pede asilo político na Embaixada do Vaticano, perante a invasão norte-americana.

1992 - O Presidente dos EUA, George H. W. Bush, indulta o antigo secretário da Defesa Caspar Weinberger e outras cinco figuras da administração Reagan dos crimes cometidos no chamado escândalo Irão-Contra.

1995 - O líder da OLP Yasser Arafat assiste às celebrações de Natal em Belém, três dias após a retirada das tropas israelitas da cidade da Cisjordânia.

1996 - Morre, aos 66 anos, a cantora Júlia Barroso, rainha da rádio nos anos de 1950.

1997 - O terrorista Ilich Ramirez Sanchez, Carlos, o Chacal, é condenado a prisão perpétua, em França.

1999 - O Papa João Paulo II abre a Porta Santa da basílica de São Pedro de Roma, assinalando o Jubileu, os 2000 anos do nascimento de Cristo.

2001 - As montanhas bávaras, no Sul da Alemanha, registam o recorde de frio com 45,9 graus negativos.

2003 - A sonda Mars Express da Agência Espacial Europeia entra na órbita de Marte.

2004 - A Venezuela e a China chegam a acordo para o fornecimento de petróleo.

2006 - A Etiópia lança uma ofensiva militar na Somália contra as milícias islamitas que controlam Mogadíscio, a capital, e grande parte do sul do país. Os combates provocam centenas de mortos.

- A imprensa chilena divulga a carta póstuma "Mensagem aos meus compatriotas", de Augusto Pinochet, em que o antigo ditador justifica o golpe militar que o levou ao poder em 1973 e lamenta os danos que provocou.

- Morre, com 99 anos, Carlos Alberto Ferreira Braga, o Braguinha, compositor brasileiro.

2008 - O líder do grupo que desencadeou um golpe de estado na Guiné-Conacri, o capitão Moussa Dadis Camara, autoproclama-se o novo "Presidente da República" do país.

- Morre, com 78 anos, o escritor britânico Harold Pinter, Prémio Nobel da Literatura em 2005.

- Morre, aos 81 anos, o politólogo norte-americano Samuel Phillips Huntington, autor do conhecido livro "Choque de Civilizações". Huntington foi autor, coautor e editor de 17 obras e 90 artigos científicos sobre política norte-americana, democratização, política militar, estratégia e ainda sobre política de desenvolvimento.

2011 - Morre, com 79 anos, Emídio Pinto, antigo ciclista, diretor desportivo e selecionador nacional, conhecido como "Velha Raposa".

- Morre, aos 108 anos, Johannes Heesters, o cantor de operetas de origem holandesa que fez carreira na Alemanha e considerado o artista em atividade mais velho do mundo.

2012 - Morre, aos 90 anos, Jacob Joachim Klugman, Jack Klugman, ator norte-americano conhecido pelo desempenho na série televisiva "The Odd Couple", original de "Sozinhos em casa".

- Charles Durning, ator norte-americano nomeado duas vezes para os Óscares, morre aos 89 anos.

2016 - Morre, com 68 anos, Rick Parfitt, guitarrista da banda Status Quo.

- Morre, aos 95 anos, Manuel Gil Parrondo y Rico, diretor artístico, vencedor de dois oscares, pelo seu trabalho em "Patton" e "Nicholas and Alexandra".

2017 - Morre, aos 68 anos, Heather Menzies-Urich, atriz que ficou conhecida como uma das crianças da família Von Trapp no filme "Música no Coração" (1965).

2018 - Morre, aos 76 anos, Joaquim Romero Magalhães, antigo comissário-geral da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses (1999-2002) e ex-secretário de Estado da Orientação Pedagógica.

- Morre, aos 76 anos, Jozef Adamec, antigo avançado e treinador eslovaco, que disputou os Mundiais de futebol de 1962 e 1970 com as cores da ex-Checoslováquia.

2019 - Morre, aos 72 anos, Allee Willis, letrista e compositora norte-americana, autora da letra "I'll Be There for You", dos Rembrandts, o tema do genérico da série televisiva "Friends".

2020 - A União Europeia e o Reino Unido chegam a um acordo comercial pós-'Brexit', anuncia a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas.

2021 - Morre, com 84 anos, James Dee Crowe, norte-americano, músico de 'bluegrass' [música popular e tradicional norte-americana]. Em 1983, ganhou um Grammy pelo melhor desempenho instrumental 'country' com a canção "Fireball".

2022 - Morre, aos 65 anos, Franco Frattini, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e presidente do Conselho de Estado de Itália.

Este é o tricentésimo quinquagésimo oitavo dia do ano. Faltam sete dias para o termo de 2023.

