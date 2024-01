Bloco de Esquerda pede suspensão imediata de procedimento concursal “estranho”

O deputado do Bloco de Esquerda considerou, no mínimo, “estranho” que tenha sido o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza a dar seguimento ao Procedimento Concursal 16888/2022, de 21 de Dezembro, para a concepção, construção e conservação de um sistema de teleféricos, de um parque aventura e de interpretação de natureza e de um ‘zip line’ e respectivas instalações de apoio e restauração, na zona do Curral de Freiras. Uma “promoção” que deveria mesmo levar à demissão do presidente do referido instituto, defendeu na sua intervenção na Assembleia.

Na defesa de um projecto de resolução, que visa a suspensão imediata desta obra, Roberto Almada considerou o estudo de impacte ambiental “pouco credível”, nomeadamente por ter sido pedido pela entidade promotora.

O projecto de Resolução - PLM/XIII/2023/53 - Suspensão da construção de um sistema de teleféricos, de um parque de aventura e de um zip line e respectivas instalações, na Freguesia do Curral das Freiras, da autoria do BE, pede assim que o Governo Regional volte atrás nesta medida que será extremamente prejudicial ao ambiente.

A propósito da intervenção do BE, a deputada do PAN, Mónica Freitas, questionou Roberto Almada se ouviu no terreno, e junto dos mais directos interessados no projecto, as opiniões e sugestões, ao que Roberto Almada respondeu afirmativamente. "Só não levei foi a comunicação social", retorquiu.