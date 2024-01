O Estado em notícias das finanças à saúde

Bom dia. Eis as capas dos jornais nacionais que se publicam esta quinta-feira, 4 de Janeiro de 2024.

Na revista Visão:

- "Pedro Nuno Santos. Anatomia de um rebelde"

- "A história das resistentes esquecidas. As mulheres que ajudaram a fazer uma revolução na Casa dos Estudantes do Império"

- "Luísa Schmidt: 'Se fecharem ruas ao trânsito em Lisboa, as pessoas não vão refilar'"

- "Se7e. À descoberta dos vinhos do Dão"

Na revista Sábado:

- "Pedro Nuno Santos. A vida do radical que quer mandar no país"

- "As histórias de quem conseguiu anular o casamento no Vaticano"

- "Os retiros da moda e pouco espirituais das 'influencers'"

- "Almoços, suítes e viagens: as despesas de Basílio da Horta em Sintra"

No Correio da Manhã:

- "Laboratório ignora bactérias perigosas. Risco de saúde pública em várias regiões do país"

- "Marcos Leonardo já é do Benfica"

- "Fim do IVA zero sobe preço de 46 produtos a partir de amanhã"

- "Direita ataca Pedro Nuno. Governo negociou com PCP ações dos CTT"

- "Associação de Braga. Dirigente investigado por gastar milhares de euros"

- "Recurso. MP quer mais penas de cadeia para Hells Angels"

- "Penafiel. Idosa morre em maca nas urgências"

- "Em 2023. Mais ricos na Bolsa ganharam 2,2 mil milhões"

- "'Gosto muito de estar no Sporting', Gyokeres elogia"

- "FC Porto. Taremi quer triplicar salário"

No Público:

- "Dívida pública mais próxima dos 100% do PIB do que estava previsto"

- "Entrevista. Paulo Rangel diz que 'há' mão invisível contra Montenegro"

- "'Pedro Nuno Santos não é o Tony Blair dos nossos tempos'[Paulo Rangel]"

- "Estado tem 0,24% do capital dos CTT mas o plano inicial era atingir uma participação de 13%"

- "Quase dois mil alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina"

- "Fernando Matos Silva, meio século de filmes na Cinemateca"

- "EUA. Trump recorre da proibição de concorrer às primárias"

- "Crise climática. Tuvalu, uma nação a afundar-se, recebe uma tábua de salvação mas ela tem um preço"

- "Lisboa. Encontrar uma casa de banho pública em condições pode ser uma aflição"

No Jornal de Notícias:

- "Bombeiros vão cobrar pelas macas retidas nos hospitais"

- "Tribunal arrasa falta de transparência na descentralização"

- "Metadados. Justiça terá três dias para decidir pedidos de conservação"

- "Educação. Sindicatos dizem que 40 mil alunos continuam sem professor"

- "IVA zero. Alimentos devem subir 6% após fim da ajuda"

- "Benfica. Marcos Leonardo chega à Luz com fama de goleador"

- "Dérbi de amanhã. Boavista tenta dar pontapé na crise frente a dragões motivados"

- "Cinema. Mickey livre de direitos de autor vira pesadelo para a Disney"

- "Viana. Quarta ponte sobre o rio Lima promete tirar camiões das freguesias"

- "Porto. A nova vida do prédio onde morreu Gisberta"

No Diário de Notícias:

- "Gripe A enche cuidados intensivos. Maioria dos doentes internados não estava vacinada"

- "Pensadores de políticas públicas garantem ser independentes de partidos"

- "Bens essenciais. IVA zero chega ao fim com ameaça de subidas acima dos 6%"

- "Onde estava há 50 anos? Diana Andringa, jornalista, cronista e documentarista"

- "Análise. Germano Almeida: A armadilha autocrática - jornalista"

- "Correios. Costa queria participação do Estado nos CTT para contornar problemas com a privatização"

- "Turismo. 2023 'o melhor ano de sempre'"

- "Gaza. Borrell defende 'solução imposta' pela comunidade internacional"

No Negócios:

- "Preço das ações impediu Estado de igualar Champalimaud nos CTT"

- "Contratos a termo incerto sobem 165% em doze anos"

- "Patrice Haeytel, CEO da Horse: A fábrica de Cacia da Renault 'tem um futuro promissor'"

- "Contas públicas. Novas regras orçamentais da UE exigem esforço maior a Portugal"

- "Investimento. Principais bolsas valorizam com emprego a surpreender"

No O Jornal Económico:

- "Governo queria comprar em bolsa até 13% dos CTT"

- "'Fim do IVA zero vai pressionar orçamentos das famílias' [diretor-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier]"

- "Tribunal de Contas critica reporte inadequado e falta de transparência nas verbas para descentralização"

- "União Europeia sanciona empresa que controla 90% da produção de diamantes da Rússia"

- "SAD do FC Porto fecha 2023 sem concluir negócio crucial para melhorar capitais próprios"

- "'Portugal não está nem é um destino turístico massificado'. Rui Terroso, CEO da Living Tours revela que operador turístico focado no Norte chegará aos 30 milhões de faturação em 2026"

No A Bola:

- "Marcos Leonardo forjado pela pressão. Avançado apresenta-se em Lisboa para assinar pelo Benfica"

- "Sporting. 'Estou feliz a jogar num nível superior', Gyokeres, avançado do ano para a federação sueca"

- "FC Porto. Grujic no onze no lugar de Alan Varela"

- "Inglaterra. Entrevista a Vítor Matos, o líder da Premier League visto por dentro"

- "França. Portugueses do PSG conquistam Supertaça"

- "Ténis. Francisca Jorge quer brilhar na Austrália"

No Record:

-"Benfica. Marcos está pronto. Cuidou do físico nas férias e acredita que vai estrear-se em breve"

- "Sporting. O franzino que escapou à favela. A história de vida de Rafael Pontelo"

- "Estoril. Mateus Fernandes: 'Fiquei surpreendido com a saída do Sporting'"

- "FC Porto. David Carmo avança para o Olympiacos"

E no O Jogo:

- "Di María disse sim ao Rosário. Extremo voltará mesmo ao clube de formação no final do contrato com o Benfica"

- "Chega hoje a Lisboa e águias ficam com 100% do passe. Marcos Leonardo vai assinar até 2029"

- "Marselha e Lens querem levar Jurásek emprestado"

- "FC Porto. Drulovic põe as mãos no fogo pelo compatriota que vai ocupar vaga de Alan Varela: 'Grujic está pronto a 100% para o dérbi'"

- "Çaglar Soyuncu: dragões perguntaram pelo central ao Atlético de Madrid"

- "Sporting. Arsenal e Newcastle deram primeiros passos numa corrida que o Chelsea espera ganhar - Premier não larga Diomande"

- "Gyokeres eleito melhor avançado sueco de 2023"

- "Braga. Alan Ruiz volta ao onze após bis no último duelo com o Vitória. A grande prova do nove"

- "V. Guimarães. Jota Silva foi eleito melhor jogador da Liga em outubro e novembro: 'Prémio? Devo-o à equipa'"