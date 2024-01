Vila Galé sobe receitas para 275 milhões em 2023 melhor ano de sempre em Portugal e Brasil

O Grupo Vila Galé obteve receitas totais de 275 milhões de euros em 2023, um aumento de mais de 20% face a 2022, atingindo o melhor ano de sempre em Portugal e no Brasil, foi anunciado esta segunda-feira.

"O ano que passou foi bastante intenso, de muito trabalho e até algum risco, mas ultrapassámos os desafios", começou por dizer o presidente da Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, num encontro com os jornalistas, em Lisboa, lembrando que o grupo conta agora com 42 hotéis em Portugal, Brasil e Cuba.

Em Portugal, onde tem 31 unidades, o grupo obteve um volume de negócios de 158 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 16,77% face ao exercício anterior, incluindo o impacto dos quatro hotéis abertos no ano passado - Vila Galé Collection Monte do Vilar, Vila Galé Collection São Miguel, Vila Galé Nep Kids e Vila Galé Collection Tomar.

Em Portugal, no total, os hotéis Vila Galé registaram mais de um milhão de quartos ocupados e 2,15 milhões de dormidas, com os clientes portugueses a pesarem 38% neste total. Seguiram-se o Reino Unido (14,5%), Alemanha (8%), Irlanda (5%) e Espanha (5%), EUA (2,92%) e Brasil (2,77%).

Já no que diz respeito às dez unidades no Brasil, estas somaram receitas a rondar os 629 milhões de reais (cerca de 117,8 milhões de euros), representando um aumento superior a 42% quando se compara com 2022.

Esta subida da receita foi evidenciada, segundo o mesmo responsável, em todos os hotéis, mas com um "extraordinário crescimento do Vila Galé Alagoas".

No Brasil, onde o Grupo conta com três hotéis de cidade, seis resorts "tudo-incluído" e um resort urbano, contabilizaram-se 680 mil quartos ocupados e mais de 1,6 milhões de dormidas.

Ali, os turistas do Brasil (90%), Argentina (2%) e Portugal (2%) mantiveram-se como as três principais nacionalidades representadas no total das dormidas.

No ano passado, segundo a empresa, o investimento da Vila Galé em novos hotéis em Portugal ascendeu a 47 milhões de euros e gerou acima de 150 postos de trabalho.

O Vila Galé Collection Monte do Vilar, agroturismo vocacionado para maiores de 16 anos foi o primeiro projeto a ser inaugurado em 2023, ampliando a oferta do Vila Galé Clube de Campo, onde já existia o Vila Galé Alentejo Vineyards, vocacionado para o enoturismo e experiências gastronómicas.

Seguiu-se, "com enorme êxito", e acordo com Jorge Rebelo de Almeida, o hotel Vila Galé Nep Kids, localizado na mesma propriedade e construído de raiz a pensar no público infantil, onde os adultos só podem ficar se acompanhados por crianças. Seguiu-se o Vila Galé Collection São Miguel, no centro de Ponta Delgada (Açores), e o Vila Galé Collection Tomar, ambos resultantes da reabilitação de imóveis históricos e unidades temáticas - o primeiro sobre os Açores, as comunidades açorianas no mundo e a aviação, e o segundo dedicado aos Templários.

"Continuámos o nosso desígnio de investir no interior do país, de reabilitar imóveis históricos e de ter hotéis temáticos. (...) No Brasil, criámos o Vila Galé Premium, no Vila Galé Marés, na Bahia. E demos passos importantes na expansão internacional, com a entrada em Cuba e o arranque das obras de remodelação em Espanha", acrescentou Jorge Rebelo de Almeida.

Segundo o mesmo responsável, o crescimento alcançado em 2023 vai permitir ao grupo "ganhar escala e massa crítica" e, dessa forma, ter "mais capacidade para melhorar a vida de todos os que trabalham na Vila Galé", o "maior objetivo" do grupo, que considera ser o principal ativo que faz também terem clientes satisfeitos e felizes.

Apesar de considerar que ainda é pouco, tendo a conjuntura de subida de preços que se assistiu e às dificuldades com a habitação, Jorge Rebelo de Almeida disse que o salário mínimo na Vila Galé cresceu para os 900 euros, que se somou uma subida do subsídio de alimentação, entre outras remunerações.

"Foi graças ao esforço e empenho das mais de 4.500 pessoas que trabalham na Vila Galé que superámos as expectativas e que, quer em Portugal, quer no Brasil, alcançámos o melhor ano de sempre", reforçou.