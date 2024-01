Frio extremo atinge os países nórdicos

As temperaturas caíram hoje abaixo de -40º graus Celsius nos países nórdicos pelo segundo dia consecutivo e a Suécia registou a temperatura mais baixa no mês de janeiro em 25 anos.

Em Kvikkjokk-Årrenjarka, na Lapónia sueca, os termómetros marcavam hoje -43,6° Celsius, a temperatura mais baixa do país no mês de janeiro desde 1999, informou a agência de notícias sueca TT.

Na terça-feira, em Nikkaluokta, uma aldeia habitada pelo povo indígena sâmi [ou lapões] no norte da Suécia, registou uma temperatura de -41,6º Celsius. A vila fica na Lapónia, região que se estende desde o norte da Noruega, passando pela Suécia e Finlândia, até a Rússia.

Ida Dahlström, do Instituto Meteorológico e Hidrológico Sueco, disse que o norte da Suécia tem registado temperaturas noturnas entre -25º e -35 º Celsius, "e o frio parece que vai permanecer durante o resto da semana", citada pela agência de notícia TT.

A temperatura mais baixa registada na Suécia no primeiro mês do ano -- menos 49º Celsius -- foi em 27 de janeiro de 1999, na cidade de Karesuando, perto da fronteira com a Finlândia.

O clima -- frio com neve e ventos fortes -- interrompeu o transporte em toda a região norte dos países nórdicos, com várias pontes encerradas e alguns serviços de comboio e 'ferries' suspensos. Várias escolas também ficaram encerradas.

Na Finlândia, a previsão é que o clima permaneça frio em todo o país, com temperaturas abaixo de -35°C no norte, pelo menos até domingo.

A polícia dinamarquesa pediu hoje aos motoristas que evitassem viagens desnecessárias, já que o vento e a neve atingem fortemente as partes norte e oeste do país.

O Instituto Meteorológico dinamarquês disse que havia risco de estradas com neve e gelo em grande parte do país e emitiu um alerta laranja -- o segundo mais alto -- para fortes chuvas no sul, que enfrenta inundações.

Mais a sul, partes da Alemanha - onde o clima tem sido ameno e húmido - também enfrentam inundações, que poderão ser agravadas por novas chuvas no estado da Baixa Saxónia, no noroeste alemão.

A polícia perto da cidade de Eindhoven, no sul dos Países Baixos, disse que ventos fortes podem ter desempenhado um papel na morte de um homem de 75 anos que caiu de bicicleta na noite de terça-feira, quando ventos fortes atingiram grande parte do país.