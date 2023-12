Veja as imagens da Noite do Mercado do Estreito

O Estreito de Câmara de Lobos revive mais uma tradição da quadra natalícia, a Noite do Mercado do Estreito. A celebração procura apresentar atracções para diferentes faixas etárias, com animação distinta. Conta com dois palcos, um na Praça do Mercado para os cânticos tradicionais de Natal e música popular, e outro no antigo Mercado, destinado a ritmos contemporâneos para um público mais jovem.

Veja as imagens na Noite do Mercado da Estreito capturadas pela lente de Miguel Espada, da ASPRESS: