Guterres expressa tristeza por vítimas do terramoto no Japão

O secretário-geral da ONU, António Guterres, lamentou na terça-feira os mais de 60 mortos no sismo do Japão, além das cinco vítimas de uma colisão entre dois aviões no aeroporto de Tóquio.

O número de mortos do terramoto que atingiu o centro do Japão na segunda-feira subiu para 64, de acordo com um novo balanço feito hoje pelas autoridades locais.

"Todos nós vimos o que aconteceu nas últimas 48 horas no Japão. O secretário-geral está profundamente triste pela perda de vidas e dos danos causados pelo terramoto", disse a porta-voz adjunta de Guterres, Florencia Soto Niño, numa conferência de imprensa.

O secretário-geral "expressa solidariedade com o Governo e o povo do Japão, apresenta as mais profundas condolências às famílias das vítimas e deseja uma rápida recuperação aos feridos", acrescentou.

Florencia Soto Niño recordou ainda na ocasião o acidente entre o avião da Japan Airlines e um outro da guarda costeira japonesa, no qual morreram cinco membros desta instituição marítima.

Cerca de 400 passageiros do avião da Japan Airlines tiveram de ser retirados após um incêndio, não havendo o registo de mortos.