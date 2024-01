Dezenas de tartarugas atordoadas pelo frio morrem na Carolina do Norte

Dezenas de tartarugas marinhas atordoadas pelo frio na costa da Carolina dos Norte e recolhidas pelas autoridades norte-americanas acabaram por morrer, informou hoje o Centro de Ciências Marinhas e Tecnologia da Universidade daquele Estado.

Apenas 36 dos 109 animais atordoados em Cape Lookout e recolhidos no domingo conseguiram sobreviver, informou a instituição numa publicação nas redes sociais.

Após serem tratadas naquele centro, as tartarugas sobreviventes vão completar o processo de reabilitação no Aquário da Carolina do Norte em Pine Knoll Shores e no Centro de Resgate e Reablitação de Tartarugas Marinhas Karen Beasley, em Topsail, antes de serem devolvidas ao seu habitar natural, informou a instituição.

Também ao longo da costa entre a Ilha Bodie e Ocracoke foram encontradas mais de 100 tartarugas marinhas atordoadas pelo frio nos últimos dias, informou o National Seashore de Cape Hatteras.

A maioria destes animais foi levada para o Centro de Assistência e Reabilitação de Tartarugas Marinhas do Aquário da Carolina do Norte na Ilha de Roanoke, onde se encontram ainda 105 em reabilitação após 24 deles terem morrido desde que chegaram ao centro.

Quando as temperaturas caem, a temperatura corporal dos répteis de sangue frio sincroniza-se com o meio-ambiente, deixando-os letárgicos e dificultando-lhes a capacidade de elevar a cabeça acima do nível da água para respirar, explicaram responsáveis da National Seashore na publicação feita nas redes sociais.

O vento leva as tartarugas letárgicas até à costa que é monitorizada na época de frio, a partir de finais de novembro, por voluntários e biólogos marinhos.