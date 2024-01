Dezenas de ucranianos na Madeira celebram união

Algumas dezenas de ucranianos e madeirenses juntaram-se hoje em frente à Sé Catedral, no Funchal, para celebrar o Dia da União na Ucrânia, ou Dia da Reunificação, que se celebra anualmente a 22 de Janeiro.

Associação da Ucrânia com Amor assinala Dia da Reunificação no Funchal A concentração está marcada para amanhã, dia 21 Janeiro, entre as 12 e as 12.30, em frente à Sé Catedral

Katerina Leacock, presidente da Associação da Ucrânia com Amor, refere que, mesmo longe da Ucrânia, “todos podemos fazer a diferença”. Prova disso, explica, são os vários ucranianos que se juntaram nesta concentração e que continuam a celebrar a união e a recordar todas as lutas e tudo o que já passaram.

“Os ucranianos lembram-se sempre do povo que ficou lá. Pelas notícias, ou pela falta delas, com receio de que tenha acontecido alguma coisa à família, porque os bombardeamentos continuam diariamente. Estão aqui, mas o coração deles está lá e é importante também saberem que estamos com eles”, disse a presidente, dando como exemplo um casal ucraniano que está a residir na Madeira e que tem o filho a combater na Ucrânia, “pela independência, pela democracia, pelos valores, pela língua, pelo respeito e pelas tradições ucranianas”.

Por fim, Katerina Leacock acrescentou: “Eu não sou ucraniana, mas todos dizem que tenho um coração ucraniano e, na minha opinião, não há plano B, só há plano A: a Ucrânia vai vencer esta guerra”.

Só na Madeira sabe-se que já entraram mais de 900 ucranianos desde o início da guerra.