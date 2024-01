Presidente do parlamento diz que Maduro vencerá presidenciais de 2024 na Venezuela

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, disse hoje que Nicolás Maduro será o candidato do chavismo e que derrotará a oposição nas eleições presidenciais previstas para o segundo semestre de 2024.

"Escutem bem, setores da direita: não há maneira de que vocês, pela via da violência, consigam derrotar o projeto que transformou para sempre a sociedade venezuelana, a revolução bolivariana encarnada pelo comandante Hugo Chávez e cujo leme controla o Presidente da República, Nicolás Maduro Moros, que os vencerá nas eleições presidenciais de 2024. Tomem nota", disse.

Jorge Rodríguez falava durante uma sessão parlamentar durante a qual insistiu que a vencedora das eleições primárias da oposição Maria Corina Machado, não será candidata presidencial, por estar desqualificada, e acusou vários opositores de estarem envolvidos em conspirações contínuas para derrotar o Governo da Venezuela e inclusive para assassinar o Presidente Nicolás Maduro.

"Há duas coisas que lhes quero dizer: (...) não há maneira de que essa mulher seja candidata a nada, em nenhuma eleição, na República Bolivariana da Venezuela (...) e, com ou sem sanções, com ou sem oposições, com observadores internacionais e nacionais (...) na Venezuela, em 2024, haverá eleições presidenciais, porque é isso que a Constituição da Venezuela estabelece e nós elegeremos o Presidente da República", disse.

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse recentemente à televisão estatal venezuelana que era "muito prematuro" confirmar a sua candidatura às eleições presidenciais de 2024.

No entanto, além do presidente do parlamento, Jorge Rodríguez, também o vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), no poder, Diosdado Cabello [tido como o segundo homem mais forte do chavismo, depois do Presidente da República], já assegurou que Nicolás Maduro será candidato às presidenciais de 2024.

Em outubro de 2023, a opositora Maria Corina Machado, venceu, com 92,35% dos votos as eleições primárias da Plataforma Unitária Democrática (PUD), que reúne os principais partidos opositores venezuelanos) para concorrer contra Nicolás Maduro.

Apesar dos resultados o Governo venezuelano insiste que Maria Corina Machado está impedida legalmente, uma decisão que espera venha a ser revogada, na sequência de um recurso apresentado perante o Supremo Tribunal de Justiça.