Portugal com nove representantes nas provas de natação pura dos Mundiais de Doha

Portugal vai estar representado por nove nadadores nas provas de natação pura dos campeonatos Mundiais Doha2024, competição que permitirá a obtenção de mínimos para os Jogos Olímpicos Paris2024, anunciou hoje a federação da modalidade.

Entre os nove convocados estão Diogo Ribeiro, Camila Rebelo e Miguel Nascimento, três dos quatro nadadores portugueses que já garantiram mínimos para os Jogos.

Numa lista na qual não figura, devido a problemas físicos, João Costa, também já apurado para Paris, constam ainda Ana Rodrigues, Francisca Martins, Mariana Cunha, Tamila Holub, Gabriel Lopes e Francisco Quintas.

A Federação Portuguesa de Natação (FPN) divulgou também hoje a convocatória para as competições de natação artística, a qual inclui Cheila Vieira e Beatriz Gonçalves, que vão participar nas provas de dueto e ambicionam a uma presença inédita nos Jogos Olímpicos.

Os Mundiais de Doha, que decorrerão entre 02 e 18 de fevereiro e permitem a obtenção de marcas para os Jogos Paris2024, integram competições de natação artística, natação pura, águas abertas, polo aquático e saltos para a água.

Portugal vai estar representado nas provas de natação pura, natação artística e águas abertas, cuja seleção, divulgada na semana passada, inclui Angélica André, Mafalda Rosa, Tiago Campos e Diogo Cardoso.

Em Doha, as provas de natação artística decorrem entre 02 e 10 de fevereiro, as de natação pura entre 11 e 18 de fevereiro e as águas abertas disputam-se nos dias 03, 04, 07 e 08 de fevereiro.

Lista de convocados para os Mundiais de natação:

Natação pura:

Ana Rodrigues

Camila Rebelo

Francisca Martins

Mariana Cunha

Tamila Holub

Diogo Ribeiro

Gabriel Lopes

Francisco Quintas

Miguel Nascimento

Natação Artística:

Beatriz Gonçalves

Cheila Vieira



Águas abertas: