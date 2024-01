PTP diz que Cafôfo "não tem moral para pedir a demissão de ninguém"

O PTP, em reação às declarações de Paulo Cafôfo, que exigiu a demissão de Miguel Albuquerque face à megaoperação da Polícia Judiciária sobre suspeitas de crimes de corrupção que envolvem o Governo na Madeira, diz que este "não tem moral para pedir a demissão de ninguém".

PS pede demissão de Miguel Albuquerque Paulo Cafôfo acredita que este é o momento de viragem na política madeirense. E diz que os socialistas estão mobilizados para governar

Coelho relembra que o Cafôfo tem sido "colaboracionista e conivente" com os principais grupos econômicos agora visados na investigação, "desde a revalidação da licença do Hotel Savoy, ao silêncio em relação ao vergonhoso monopólio do Caniçal, a publicidade paga nos jornais regionais de forma a condicionar a imprensa regional, a mesma prática do PSD, tendo o seu próprio adjunto enquanto foi Secretário de Estado, estar a enfrentar uma acusação por uso impróprio de dinheiros da freguesia de Santo Martinho".

O político trabalhista vai mais longe e diz que Cafôfo "nunca realizou qualquer combate à corrupção, sempre foi um aliado dos donos disto tudo", pelo que "é inaceitável que venha agora mostrar-se ao eleitorado como se fosse um grande combatente anticorrupção na Madeira".