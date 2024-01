Protecção Civil analisou 132 Projectos de Segurança Contra Incêndio em Edifícios em 2023

Ao longo do ano passado, o Serviço Regional de Protecção Civil, através da Divisão de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, analisou um total de 132 Projetos de Segurança Contra Incêndio em Edifícios. Foram ainda analisados 115 processos de Medidas de Autoprotecção.

Estes Projectos de Segurança dão conta das condições exteriores e condições de evacuação, assim como são definidas as resistências ao fogo dos elementos de construção, reacção ao fogo dos materiais, instalações técnicas e os equipamentos e sistemas de segurança, e posteriormente, solicitada para três vistorias no intuito da verificação do cumprimento das condições de SCIE no local, aprovadas na fase de projecto.

Já os processos de Medidas de Autoprotecção indicam "a organização e os procedimentos a adoptar, por uma entidade, para evitar a ocorrência de incêndios e para garantir a manutenção do nível de segurança decorrente das medidas de autoprotecção adoptadas bem como a preparação para fazer face a situações de emergência". Posteriormente, conforme solicitada, realizou um total de 54 inspecções regulares tendo por propósito a verificação da manutenção das condições de SCIE aprovadas ou licenciadas, e a implementação das Medidas de autoproteção aprovadas pelo Serviço Regional de Proteção Civil.

"É intenção deste SRPC,IP-RAM, para o presente ano de 2024, dar continuidade a todo este trabalho de preservação da vida humana, do ambiente e do património cultural, através da redução da probabilidade de ocorrência de incêndios, da limitação do desenvolvimento de eventuais incêndios, circunscrevendo e minimizando os seus efeitos, nomeadamente a propagação do fumo e gases de combustão, e facilitar a evacuação e o salvamento dos ocupantes em risco nos edifícios e recintos", refere nota à imprensa.