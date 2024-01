Liceu assinala Dia Mundial da Leitura em Voz Alta com Sarau Literário

A Escola Secundária Jaime Moniz (ESJM), no Funchal, irá acolher, no próximo dia dia 1 de Fevereiro um entre as 9h55 e as 11h15, o II sarau literário 'O Prazer de Ler'.

A iniciativa, dinamizada pelas coordenadoras do Clube de Leitura do Liceu, Alexandra Campos e Paula Barradas, pretende reunir a comunidade educativa em torno da celebração do Dia Mundial da Leitura em Voz Alta.

A ideia é, não só assinalar esta efeméride, como divulgar textos literários trabalhados no clube, bem como promover a fruição de textos de autores nacionais e estrangeiros.

À semelhança do ano anterior, esta comemoração junta alunos, docentes, trabalhadores não docentes e encarregados de educação que irão ler expressivamente poemas e textos de outros géneros literários, havendo um momento musical dinamizado pelo Clube de Guitarra e Cordofones Madeirenses.