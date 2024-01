Movimento Cívico defende a protecção da paisagem do vale do Curral das Freiras

O movimento cívico 'É possível impedir a destruição do paredão', que defende a protecção do vale do Curral das Freiras e dos seus ecossistemas, promove este domingo, dia 21 de Janeiro, pelas 10 horas, uma concentração na Boca da Corrida.

A organização desta iniciativa informa que após a concentração haverá uma caminhada em defesa da paisagem do vale do Curral das Freiras, do geossítio do Paredão e miradouro da Boca da Corrida. A caminhada ligará o miradouro Boca da Corrida – Jardim da Serra ao sítio da Fajã Escura – Curral das Freiras e terá uma duração aproximada de 3 horas.

"Entre outros riscos na não conservação da paisagem do vale do Curral das Freiras, está a sobrevivência da Freira-da-Madeira, Pterodroma madeira. Esta espécie que teve dada como extinta até 1960, voltado a ter os 60 a 80 casais em risco de extinção", sublinha o Movimento.