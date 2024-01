Confiança denuncia "gestão autoritária" na CMF

A reunião de Câmara Municipal do Funchal (CMF), que hoje decorreu com a votação por unanimidade das propostas na ordem de trabalhos, teve outros assuntos em discussão, entre os quais as recentes saídas de quadros dirigentes, que a oposição, a Coligação Confiança garante estarem na base de uma gestão autoritária feita pela Coligação Funchal Sempre à Frente. O último caso, foi a saída do director dos Sistemas de Informação e Novas Tecnologias.

O vereador Miguel Silva Gouveia suscitou a questão pela "forma como os dirigentes não se têm aguentado nos cargos, muito fruto da forma de gestão autoritária que o PSD tem impostos na Câmara", exemplificando com o caso já referido, outros anteriores, como as "exonerações, pedidos de demissão, saídas de dirigentes do Departamento de Economia, da Divisão de Mercados, do Departamento do Ambiente, algumas divisões do Departamento Estratégico.

No caso mais recente, era "uma pessoa que estava há muitos anos a trabalhar nesta casa e nesta área, tendo inclusive sido reconduzido pelo actual Executivo, com trabalhos em projectos como a Loja do Munícipe, o processo de modernização administrativa e desmaterialização, o Funchal Alerta ou mesmo o SIGMA, projecto inaugurado no ano passado mas que foi desenvolvido na altura da Coligação Confiança, sempre com a participação destes dirigentes".

Por isso, Miguel Silva Gouveia e os restantes vereadores lamentam que "pessoas com merecida competência e profissionalismo ao serviço da cidade do Funchal, tenham neste momento pedido a sua demissão do cargo por atritos e pela forma de relacionamento com o actual Executivo que se vão degradando , numa forma de gestão autoritária que está a causar instabilidade, quando criaram mais de 100 cargos de dirigentes mas vão perdendo mês após mês estes mesmos dirigentes", frisou.

Em resposta, o presidente da Câmara relativizou estas demissões, esclarecendo que o dirigente, "o Dr. César, que pediu para deixar de ser dirigente". E garantiu: "Isso não tem drama nenhum. Aquilo que foi explicado é que temos mais de 70 dirigentes no Município do Funchal, todos estão a trabalhar conosco, temos imprimido um ritmo de trabalho que eu sei que é elevado, tem muita responsabilidade e, por isso, nada de anormal em 70 se houver um dirigente ou ouro que diga que está cansado ou não tem motivação para continuar, também reconheço que hoje é muito difícil para estar a cativar as pessoas para cargos de dirigente".

E justifica que "o nível remuneratório que os municípios têm, com a exigência e a responsabilidade que nós pedimos, temos 12 horas por dia a trabalhar, incluindo sábados, domingos e feriados, e não há um dia de descanso. É muito difícil pedir a alguns dirigentes que tenham o mesmo empenho e dedicação durante 4 anos consecutivos. Há pessoas que estão cansadas e reconheço isso, mas nós fomos eleitos para implementar os processos, fomos eleitos para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, estamos aqui de corpo e alma para trabalhar 24 horas por dia e é isso que vamos continuar a fazer. Enquanto cá estivermos é este ritmo e este trabalho que vamos pedir às nossas equipas. Não há muitas formas de fomentar a moralização e de incentivar. Demos um exemplo de protocolos que, na semana passada, fizemos com 62 entidades privadas, para dar algum benefício aos funcionários e familiares, com descontos em unidades hoteleiras, ginásios, estabelecimentos de ensino, viagens, pois são algumas melhorias que podemos fazer, pois o sistema remuneratório está definido por lei, não posso dar mais, quer trabalhem cinco quer trabalhem 12 horas, ganham o mesmo."