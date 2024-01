Mais 93 pessoas resgatadas ao largo das Ilhas Canárias

Pelo menos 93 migrantes em dois barcos foram resgatados nas últimas horas pelas autoridades do Salvamento Marítimo espanhol e levados para a ilha Grande Canária, informaram os serviços de socorro de Espanha.

O primeiro barco, com 43 migrantes de origem subsaariana, foi detetado quando se encontrava a 24 quilómetros do sul da ilha Grande Canária, declarou o Salvamento Marítimo numa nota no final da noite de sexta-feira.

O Centro de Coordenação de Las Palmas mobilizou o navio Salvamar Macondo, que acompanhou a embarcação até ao porto de Arguineguín (Grande Canária), onde estas pessoas foram desembarcadas à meia-noite.

Nenhum dos migrantes precisou ser transferido para um centro de saúde, confirmaram a Cruz Vermelha e os serviços de emergência de Espanha.

Hoje, às 06:57 horário local (05:57 em Lisboa), o Serviço Integrado de Vigilância Externa (SIVE), detetou outra embarcação a 26 quilómetros ao sul da Grande Canária.

O navio Salvamar Macondo partiu ao seu encontro, tendo já resgatado os seus ocupantes - 50 de pessoas de origem subsaariana -, que agora estão a ser levadas para o cais de Arguineguín, onde serão desembarcados, segundo o SIVE.