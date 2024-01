Comissão Europeia lança aliança para combater tráfico de droga e crime nos portos da UE

A Comissão Europeia lança hoje a Aliança Europeia de Portos, uma parceria público-privada para combater o tráfico de droga e crime organizado nas plataformas logísticas e portos dos Estados-membros.

O lançamento da plataforma, em cooperação com a presidência belga do Conselho da União Europeia (UE), tem como propósito melhorar a coordenação de informação entre os 27 para combater o tráfico de droga e o crime organizado, que costumam utilizar os portos dos países europeus como plataformas para continuar a atividade criminosa, aproveitando lacunas e um sistema altamente complexo.

"Baseada no entendimento das debilidades existentes, a Aliança Europeia de Portos procura mobilizar a comunidade aduaneira para melhorar a antevisão de riscos e controlo de alvos. Secundariamente, a aliança quer reforçar a coordenação das investigações das autoridades policiais a grupos organizados por detrás do tráfico de estupefacientes em larga escala", dá conta uma nota divulgada a antever o lançamento desta aliança.

Lançada em Antuérpia, a principal cidade portuária da Bélgica, esta aliança europeia quer aglomerar parcerias público-privadas para identificar e colmatar as vulnerabilidades portuárias nos 27, com as suas especificidades.

Esta parceria já está a ser aplicada nos portos de Antuérpia, Roterdão, nos Países Baixos, e Hamburgo, na Alemanha.

A comissária europeia para os Assuntos Internos vai participar na inauguração desta plataforma.