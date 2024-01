O Brasil registou mais de 1.000 desastres naturais em 2023, um número recorde para o país, indicou o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

De acordo com dados do órgão responsável pela prevenção e gestão da atuação governamental de desastres naturais, citados pela imprensa brasileira, foram 1.161 eventos, como transbordamento de rios e deslizamentos de terra, que ocorreram ao longo do ano no gigante sul-americano.

No total, morreram 132 associadas a estes eventos, 9.263 pessoas feridas e 74 mil pessoas desabrigadas.

Os 1.616 desastres naturais provocaram prejuízos de cerce de 25 mil milhões de reais (4,65 mil milhões de euros), segundo o Cemaden.

"As temperaturas mais quentes contribuem globalmente para a intensificação de chuvas e enxurradas, intensificação de ciclones extratropicais com potencial destrutivo, mortes e prejuízos económicos", detalhou o Cemaden.