Educação Moral em quebra nas escolas é destaque na imprensa

Bom dia. Estas são as principais notícias dos jornais nacionais publicados nesta segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024.

No Correio da Manhã:

- "Morre sozinho à espera de socorro. INEM abre inquérito à morte de homem em Setúbal"

- "Polícias apostam em enchente no Parlamento"

- "Segurança Social prevê subir idade da reforma um mês por ano"

- "Benfica. Schmidt encantado com Carreras"

- "Sporting. Coates confiante na Taça da Liga"

- "Associações apoiadas. Sócios da FPF querem salário de 3 mil euros"

- "FC Porto. Dragão mais letal sem Taremi"

- "Padres discordam. Diversidade sexual abre conflito nos escuteiros"

- "Programa da AD. Montenegro promete 15.º mês sem impostos"

- "S. Vicente. Lisboa oferece relíquias à Diocese do Algarve"

- "Altas hospitalares. Queixas sobre falhas triplicam"

No Público:

- "Educação Moral perde 120 mil alunos numa década e abre-se a novos cultos"

- "Convenção da AD: Montenegro lança plano de emergência para a saúde no regresso de Portas aos palcos"

- "Tabaco aquecido afinal não vai ter imagens de choque, mas aromas serão proibidos"

- "Cinema. Fernando Matos Silva: 'Vivi o encanto e o desencanto deste país'"

- "Investigação: Equipa portuguesa recebe oito milhões para combater vírus que ainda não conhecemos"

- "Futebol: Gianluigi Buffon pediu balizas maiores para haver mais golos de fora da área. Tem razão?"

- "Jorge Moreira da Silva: 'Ser funcionário da ONU não representa nada' em Gaza"

- "Eleições nos EUA: Ron deSantis abandona corrida e vai apoiar Trump"

- "Cadastro: Terras sem dono podem mudar de mãos já em 2024"

No Jornal de Notícias:

- "Denúncias sobre venda ilegal de animais não param de aumentar"

- "Protestos sem fim à vista. Desfile de profissionais da PSP e GNR em Belém reivindica suplemento atribuído à PJ"

- "Entrevista: 'Só as mães são comparáveis a Deus'. Valter Hugo Mãe lança novo livro que corta com a obra anterior"

- "Autarquias apostam nos orçamentos participativos"

- "Urgências e privados passam baixas a partir de março"

- "AD: Montenegro propõe plano de emergência para a saúde"

- "Lixo: Lipor distribui eletricidade no Grande Porto"

- "Acórdão: Bebedeira safa condutor que ameaçou dois guardas"

- "Media: Jornalistas aprovam greve geral histórica"

- "Taça da Liga: Amorim nunca perdeu com Artur Jorge"

No Diário de Notícias:

- "Seca no Algarve e Alentejo: Com as albufeiras cheias, no Norte rejeita-se a ideia de transvases para o Sul"

- "Montenegro põe todas as fichas no voto útil contra a geringonça 2.0"

- "Turismo: Desenvolvimento altera natureza a cultura das ilhas gregas, mas habitantes locais resistem"

- "Bettany Hughes: 'Istambul ainda tem a vibração cosmopolita que desfrutou ao longo da sua história'"

- "Onde estava há 50 anos? Teresa Tito de Morais Mendes, fundadora e presidente do Conselho Português para os Refugiados"

- "Guerra: Hamas defende que ataque de 7 de outubro a Israel foi 'necessário' e reconhece 'erros'"

- "Mourinho: Um vencedor a precisar de refletir como quer fechar carreira"

No Negócios:

- "Conversa Capital: Tony Cabral. Sines pode ser 'ponto de entrada' de gás dos EUA na Europa. 'Queremos que Donald Trump perca nas urnas, não nos tribunais', afirma o membro da Câmara dos Representantes de Massachusetts"

- "Modelo contratual trava Generali no Banco CTT"

- "Investidor privado: Saiba como fintar o aumento de preços na hora de comprar um bilhete de avião"

- "Trabalho: Fundo de compensação tem de ser usado até se extinguir"

- "Energia: Namíbia é o novo 'diamante' da Galp"

- "Branqueamento: Supervisor quer acabar com respostas cinzentas"

No O Jornal Económico:

- "Chineses investem dois mil milhões em fábrica de baterias de lítio em Sines"

- "IP rejeita atrasos nas obras da Alta Velocidade entre Porto e Lisboa"

- "AD promete IRC nos 15% em quatro anos, descida no IRS dos jovens até aos 35 e um plano de emergência para Saúde"

- "'Os grandes pilares da UE estão a falhar e, por isso, mais países ricos poderão sair': Michael Jager, presidente da Associação de Contribuintes da Europa (TAE)"

- "Resultados nos EUA e primeira reunião do ano do BCE"

- "Costa nega ter usado TAP para atacar politicamente PNS"

No A Bola:

- "Ninho de felicidade. Marcos Leonardo encantado com o Benfica"

- "Futsal. Sporting conquista Taça da Liga ao Benfica"

- "Sporting. Plantel já valorizou Euro85 milhões esta época"

- "FC Porto. Çaglar Soyuncu prefere voltar a casa"

- "Espanha. Trivela de Félix na vitória do Barcelona"

- "Inglaterra. Jota e Darwin bisam na goleada do Liverpool"

- "Europeu de Andebol. Suécia desfaz sonho português"

No Record:

- "'João Neves e António Silva são altamente cobiçados', Jorge Mendes garante haver interesse dos grandes europeus"

- "Águias com compras de 42,5 milhões. O inverno com mais investimento de sempre"

- "Sporting. Centrais na mira para o verão"

- "Futsal. Benfica-Sporting (2-4). Taça da Liga é do Leão"

- "Futsal. Polémica. Encarnados protestam final e exigem repetição"

- "FC Porto. Varela nos passos de Uribe. Iguala ou bate vários registos em ano de estreia"

- "Andebol. Suécia-Portugal (40-33). Acabou-se o sonho das 'meias'"

E no O Jogo:

- "'Firmes na busca da liderança'. Evanilson participou em seis dos 12 golos do FC Porto em janeiro e promete mais: 'Estou a atravessar a melhor fase da minha carreira'"

- "Yerry Mina é novo alvo para a defesa. Experiência do central de 29 anos da Fiorentina é visto como trunfo por Conceição"

- "Benfica: 100 milhões em avançados para Schmidt. Rollheiser e Prestianni atiram fatura para os três dígitos. Juntos, dragões e leões não vão além dos 62 MEuro"

- "Bolonha dá 7 MEuro por Musa"

- "Andebol: Portugal chocou contra o iceberg. Derrota [40-33] com a Suécia custa meias-finais do Europeu, resta o pré-olímpico"

- "Sporting: Coates quer prova de força. Central espera usar a Taça da Liga para mandar 'mensagem' aos rivais"

- "Sporting bate Benfica e vence Taça da Liga de futsal"