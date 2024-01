Madeira vai repartir com os Açores mais de 100 milhões para investir no mar

Madeira e Açores vão dispor de uma dotação comum de 103 milhões de euros no âmbito do programa do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura. A garantia foi dada pelo comissário europeu para o Meio Ambiente, Oceanos e Pescas ao secretário regional Rui Barreto. O lituano Virginijus Sinkevicius já manifestou vontade de se deslocar à Região para conhecer a realidade insular e acompanhar a renovação da frota do peixe-espada preto. O assunto constitui a manchete da edição impressa desta segunda-feira do DIÁRIO.

Boa parte da primeira página é preenchida com uma foto dos festejos de um golo do Marítimo na vitória de ontem. A equipa verde-rubra derrotou o Nacional (3-1) num dérbi com grandes golos, muita emoção e com o estádio dos Barreiros a rebentar pelas costuras. Na classificação, a vantagem dos nacionalistas, no 3.º lugar, que dá acesso ao ‘play off’, é agora de apenas três pontos sobre o Marítimo.

Nesta edição é dado destaque ao feito de José Sousa, que bateu o recorde na maratona. O atleta retirou 36 milésimos de segundo à anterior marca na prova de 42 quilómetros, sagrou-se tricampeão na modalidade e prometeu voltar ao Funchal para correr na prova de São Silvestre.

Há ainda uma entrevista ao actual presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e ex-presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), que diz que a Democracia ainda não amadureceu em Portugal. António Saraiva defende uma tripla reforma: na justiça, nos impostos e na administração pública.

Por fim, ficamos a saber que o Supremo Tribunal de Justiça mandou libertar um bruxo africano que roubou 100 mil euros a um cliente na Madeira.