Muitas nuvens e aguaceiros nas previsões do tempo para hoje na Madeira

Esta quarta-feira, na Madeira, conte com períodos de céu muito nublado e aguaceiros, mais frequentes na parte Oeste da ilha.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento deverá soprar moderado a forte, entre 30 a 45 km/h, de Oeste/Sudoeste, com rajadas até 70 km/h até ao início da manhã, diminuindo gradualmente para fraco a moderado (10 a 30 km/h), por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas, a partir da tarde.

Para o Funchal, estão previstos períodos de céu muito nublado. O IPMA diz haver a possibilidade de ocorrência de aguaceiros. O vento será moderado a forte (30 a 40 km/h) de Oeste/Sudoeste, com rajadas até 60 km/h até ao início da manhã, diminuindo gradualmente para fraco a moderado (10 a 30 km/h) a partir da tarde.

No mar, mantém-se a previsão de ondas até 5 metros, na costa Sul, como consequência da passagem da depressão ‘Irene’. Na costa Norte, conte com ondas de Oeste/Noroeste, com 2,5 a 3,5 metros, passando gradualmente a ondas de Noroeste com 2 a 3 metros a partir da tarde.

Na costa Sul, o IPMA prevê ondas de Oeste/Sudoeste com 4 a 5 metros, diminuindo para 1,5 a 2,5 metros no fim do dia. A temperatura da água do mar rondará os 20/21ºC.

Em função destas condições de mar, a Capitania do Porto do Funchal voltou a alertar, ontem, para alguns cuidados a ter, por parte dos proprietários de embarcações, mas também a quem frequenta as zonas costeiras. São de evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda. Está em vigor, até às 12 horas de hoje, um aviso amarelo para a agitação marítima na costa Sul da Madeira e na ilha do Porto Santo.