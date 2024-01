Capitania do Porto do Funchal deixa cautelas apesar de cancelar aviso de mau tempo

A Capitania do Porto do Funchal cancelou hoje o aviso de mau tempo (sinal 6) para o mar da Madeira, de acordo com informação para o estado do tempo recebida do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Ainda assim, "apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade", salienta nota emitida neste início de quarta-feira.

Além do mais, "deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas", adverte.

Isto porque, apesar de nesta madrugada já ter sido cancelado o aviso de vento forte, tinha a Capitania avisado que o mar continuaria agitado, por força de vento de Oeste fresco a muito fresco, rodando para Sudoeste, com visibilidade boa a moderada, sendo que a ondulação prevista na Costa Norte aponta para ondas de Noroeste com 2,5 a 3,5 metros, passando gradualmente a ondas de Noroeste com 1,5 a 2,5 metros, e na costa Sul as ondas de Sudoeste com 3 a 4 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2,5 metros.

Esta situação de mar mais agitado deverá manter-se pelo menos até às 6h00 de amanhã, mas poderá vir a ser cancelado, isto porque o IPMA mantinha esta madrugada um aviso amarelo para a costa sul da Madeira e na costa do Porto Santo devido a ondas com 4 a 5 metros.