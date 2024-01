Portugal 2020 com 96% de execução e 115% de compromisso

O programa Portugal 2020 (PT 2020) atingiu 96% de execução e 115% de compromisso até ao final de novembro, segundo a última infografia disponível.

"O valor dos fundos executados foi de 25,7 mil milhões de euros, ou seja, 96% do valor dos fundos programados (taxa de execução) e 83% do total dos fundos aprovados (taxa de realização)", lê-se no documento.

Os beneficiários receberam 25.600 milhões de euros, o que corresponde a 95% dos fundos programados.

No total, estão aprovados 31.000 milhões de euros em fundos para apoiar projetos com 47.000 milhões de euros de investimento elegível.

A taxa de financiamento média é de 66% sobre o investimento elegível.

De acordo com o mesmo documento, Portugal tem a quinta maior taxa de pagamentos intermédios (87,9%), considerando os Estados-membros com maiores envelopes financeiros (acima dos 7.000 milhões de euros).

O país está em sétimo lugar, em termos absolutos, com 23.800 milhões de euros recebidos.

O PT 2020 consiste num acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, "no qual se estabelecem os princípios e as prioridades de programação para a política de desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, entre 2014 e 2020".

Os primeiros concursos do programa PT 2020 foram abertos em 2015.