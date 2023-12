Bom dia.

A manchete do DIÁRIO deste sábado, 23 de Dezembro, informa que 70% da costa da Ribeira Brava regista elevada erosão, segundo as conclusões do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil do concelho. A autarquia estuda o que poderá ser feito para atenuar uma situação que penaliza investimentos, mas tem noção das dificuldades.

Destaque para Luís Diogo Sousa, o madeirense de 36 anos que passou de bagageiro a comandante, e é o mais novo comandante da GS Lines. À sua responsabilidade tem o maior e mais moderno porta-contentores ‘Raquel S’, de 172 metros de comprimento, que opera na linha internacional.

Em foco está, ainda, a ‘nossa’ Georgina, que faz hoje 100 anos. A assinante do DIÁRIO comemora, este sábado, um século de vida. Lembra-se que chorou para que a deixassem aprender a ler, num tempo em que apenas dois filhos de cada família podiam ir à escola. Parabéns, Georgina!

Saiba que a mãe de um aluno da Escola de Santo António e Curral das Freiras acusa um professor de agressão, num episódio que terá acontecido numa aula de substituição e que a direcção da escola garante que ficou resolvido; e que a Madeira é Melhor Destino Sol de Inverno e para a Passagem de Ano da Europa, segundo a European Best Destinations.

