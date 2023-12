Enchente na frente-mar da vila da Ribeira Brava

A Noite do Mercado da Ribeira Brava regressou em força à frente-mar da vila, com um programa recheado de animação e muitas iguarias, que levaram um ‘mar de gente’ ao recinto. A música começou logo às 18 horas, num tom mais popular e tradicional, e prolonga-se até às 4 da manhã num registo mais electrónico, a cargo do Grupo Café do Teatro

Veja as imagens na Noite do Mercado da Ribeira Brava capturadas pela lente de Miguel Espada, da ASPRESS: