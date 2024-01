Rui Marques apresenta a evolução do sector da banana que em 2023 bateu recorde de produção

"Mais um número de circo" é como Rui Marques classifica as três propostas do PS para a banana que, diz, "podem colocar em causa a sustentabilidade do sector".

"Medidas populista e irresponsáveis, sem qualquer estudo financeiro" que podem fazer do PS "o coveiro do sector da banana".

O deputado social-democrata lembrou em que situação estava a produção e comercialização de banana, em 2008, com "cooperativas falidas, com um passivo elevado, pagamentos em atraso e caos no sector".

Passados 15 anos, garante Rui Marques, "a reestruturação valorizou a marca banana da Madeira e o sector tem registado um vencimento sustentado".

Em 2009, lembra, foram produzidas 14.000 toneladas de banana e pagos 8,7 milhões de euros aos produtores. Em 2022, a produção foi foi 22.700 toneladas e os agricultores receberam 10 milhões de euros.

Em 2023, assegura, registou-se novo recorde, com 25.200 toneladas de produção.

O deputado admite que é necessário fazer um balanço ao trabalho da GESBA, ouvir o sector, prever novos investimentos e planear o futuro.

Para Rui Marques é preciso, primeiro, "ouvir quem trabalha" no sector da banana e não tomar medidas que podem comprometer o futuro.

O PSD defende que todas as decisões sejam tomadas só depois das audições já propostas por este partido.