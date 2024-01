Quinta do Furão entre os 100 melhores hotéis do mundo em 2023

Pela oitava vez consecutiva, a Quinta do Furão consta entre os 100 melhores hotéis do mundo, numa distinção dos TUI Global Hotel Award.

Toda a equipa recebe este prémio exactamente com a mesma alegria e entusiasmo com que receberam o primeiro. O desafio é sempre melhorar excedendo as expectativas de todos aqueles que nos visitam conjugando com um ambiente saudável entre os colegas que estão cá prontos para se reinventar e dar o seu melhor. Este prémio é por causa deles e para eles. Iremos festejar com todo o nosso staff, como tem sido nosso apanágio nestes últimos anos Pedro Costa, director-geral da Quinta do Furão

Nesta distinção, que é considerada um dos mais cobiçados prémios de hotelaria, o maior operador turístico do mundo, a TUI, recolhe os comentários de todos os seus clientes nos mais diversos mercados emissores, Reino Unido, Alemanha, Países Baixos, Polónia, Áustria, Suíça, entre outros. Depois de todas as avaliações processadas são escolhidos os 100 melhores hotéis do mundo, correspondentes aos 100 melhores conjuntos de avaliações, num universo que ultrapassa uns impressionantes cinco milhares de hotéis.