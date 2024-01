Governo quer voltar a ter helicópteros turísticos na Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou que o executivo madeirense vai abrir brevemente um concurso internacional para ter "um ou mais" helicópteros turísticos.

Estamos a preparar um concurso para lançar para termos na Região um ou dois helicópteros turísticos, porque é algo que está a fazer muita falta e que os turistas solicitam com muita frequência para fazerem uma volta à ilha, sobretudo para os turistas de cruzeiro, para poderem conhecer a Madeira e o Porto Santo Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

De acordo com o governante, a ideia passa por colocar a zona de descolagem e aterragem em frente da Empresa de Electricidade da Madeira. "É um espaço que não tem implicações com a segurança nem com a circulação de pessoas e automóveis, nem com nenhum evento que ali possa ocorrer", disse, acrescentando que outro dos objectivos é aproveitar também os heliportos existentes na Região. "Como por exemplo, o heliporto do Porto Moniz e do Porto Santo. Mas, obviamente que isso fica ao critério de concorrer, porque também têm a possibilidade de apresentar soluções para as zonas de aterragem e descolagem", afirmou.

À margem de uma entrega de diplomas a jovens empreendedores, no Instituto de Emprego da Madeira, Miguel Albuquerque adiantou ainda que a previsão é de que este concurso possa abrir "até ao Verão".