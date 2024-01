Presidente da SAD do Famalicão reclama do "serviço mal prestado" pela arbitragem

O presidente da SAD do Famalicão, da I Liga de futebol, foi hoje muito crítico com as arbitragens nos jogos da sua equipa, considerando que "está ser prestado mau serviço".

Miguel Ribeiro reagiu no final da derrota (2-1) do Famalicão frente ao Sporting de Braga, na jornada 18 do campeonato, mostrando-se muito desagradado com as decisões do árbitro Manuel Oliveira, da Associação do Futebol do Porto.

"A arbitragem é um serviço comprado e temos que exigir um bom serviço. Estou hoje a reclamar de um serviço que nos foi mal prestado", disse o dirigente dos famalicenses.

Miguel Ribeiro apontou que neste jogo houve "um penálti, no final, claro [para o Famalicão] e hostilidade no trato", o que no seu entender prejudicou a equipa.

"Houve em vários lances uma dualidade de critérios gritante e cartões à sorte. O jogo tem 90 minutos e é condicionado por lances pequeninos e tratamento hostil. Parece que somos o parente pobre", disse o líder da SAD do Famalicão.

O dirigente versou também as decisões do VAR, considerando que o sistema "está cada vez pior".

"Estamos a ter um ano terrível. Jogo após jogo temos decisões de VAR que são um absurdo. Como é que um processo maturado fica cada vez mais podre. Não queremos que acabe, queremos é que melhore", completou.

Miguel Ribeiro voltou às incidências do jogo frente ao Sporting de Braga, para considerar que a partida "foi decidida pela terceira equipa [de arbitragem]".

"Temos tido sorte com os nossos jogadores e com os proprietários da nossa SAD, mas, infelizmente, este ano temos tido azar com as arbitragens. Quero crer que é apenas azar. Mas tem sido jogo após jogo, tem sido demais. É claramente um jogo, mais uma vez, decidido pela terceira equipa", concluiu.

Depois desta derrota frente ao Sporting de Braga, o Famalicão segue no sétimo lugar do campeonato, com 22 pontos.