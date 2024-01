PIB da Região deve atingir os 7 mil milhões de euros nos próximos anos

Com a economia regional “em franco crescimento”, o presidente do Governo Regional considera ter sido dado “um passo gigantesco, sobretudo nos anos pós-covid”, para perspectivar que nos próximos anos a Região venha a “superar os 7 mil milhões de euros” de PIB, depois dos “números extraordinários” alcançados no último ano.

Foi durante a inauguração das novas instalações da empresa Spitex, agora instalada no Parque Empresarial de Câmara de Lobos, lote 6, que Miguel Albuquerque anunciou novo recorde no volume de negócios das empresas tecnológicas, adiantando que possivelmente as contas do ano de 2023 neste sector irá fechar “próximo dos 700 milhões de euros”.

Um indicador relevante que reforça a aposta na “transição para a economia digital”, onde a Madeira quer “estar na vanguarda dessa tendência”.

Entusiasmado pelos bons indicadores económicos registados nos últimos anos, Albuquerque não faz por menos quando afirma que “a Madeira assume e deve assumir sempre a liderança em todos os sectores”.

Em relação à Spitex, empresa fundada em 2007 por madeirenses com sede em São Miguel, Açores, mas entretanto com presença na Madeira e no Algarve, destacou a “consolidação e o crescimento da empresa no mercado regional e nacional”, admitindo que um dia esse crescimento possa também ser internacional. Por ser uma “empresa altamente especializada” com actividade “nas principais obras” da Região, nomeadamente aquelas que requerem complexidade técnica, como é o caso da obra do novo hospital, Albuquerque concluiu que o crescimento da Spitex “deve-se ao mérito dos seus administradores e ao esforço e competência dos seus colaboradores”, enalteceu.

Oportunidade para lembrar que não se mete nas empresas nem na economia ao reiterar que sua função, enquanto governante, “é criar clima propício ao desenvolvimento da actividade económica, do investimento, da criatividade, do funcionamento do mercado” por entender que são estas as condições que “auguram e garantem a prosperidade das sociedades”, afirmou.