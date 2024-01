5% dos casos de indisciplina escolar são graves

Os casos de indisciplina escolar grave têm vindo a diminuir na Região Autónoma da Madeira, revelou esta sexta-feira, 19 de Janeiro, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

À margem das primeiras Jornadas de Estudos e Intervenções com a Família: Da compreensão à Intervenção, que decorrem hoje no Colégio dos Jesuítas, o governante apontou que das 7 mil ocorrências registadas no ano lectivo 2022/2023 nas escolas da Região, 5% corresponderam a casos graves.