Área urbana funcional vai permitir juntar três territórios

Na apresentação pública do ‘Plano de Acção do Instrumento Territorial Integrado do Funchal’, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, afirmou que este plano permitirá “olhar para a Região de forma diferente”.

Incluído no Programa Regional Madeira 2030, este plano, que resulta do investimento de 27 milhões de euros, tem como objectivo melhorar “as condições e a qualidade de vida” dos cidadãos da Área Urbana Funcional do Funchal, constituídos pelos concelhos de Santa Cruz, Câmara de Lobos e Funchal.

Entre os principais aspectos deste plano está a mobilidade, onde se pretende incentivar o uso do transportes públicos tanto para a população como para quem visita estes concelhos.

Também na ocasião, o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia esclareceu que esta parceria entre estes concelhos encontra-se integrada numa estratégia global para o desenvolvimento sustentável da Região e que é defendida no âmbito do Plano de Desenvolvimento Económico e Social para o horizonte 2030.

“Ao longo das últimas décadas, os fundos europeus - mais do que as transferências da República-, têm permitido atenuar as disparidades económicas, sociais e territoriais com que, estruturalmente, a Região se confronta, criar emprego, incentivar o crescimento económico e promover a inclusão social”, disse Rogério Gouveia, acrescentando que o objectivo é criar uma Região “mais inteligente e competitiva, mais verde e protectora do ambiente, mais conectada, através do reforço das acessibilidades externas, mais social e inclusiva”.