Mais cinco jovens casais com isenção de IMI e IMT na aquisição de casa no Funchal

A reunião semanal de Câmara Municipal do Funchal (CMF), realizada esta quinta-feira de manhã, resultou na aprovação de várias apresentadas pela gestão de Pedro Calado, entre as quais se destaca a isenção de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) e IMT (Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas) para cinco projectos de jovens casais que adquiram casa até 200 mil euros.

De acordo com o presidente da CMF, as moradias em freguesias em Santo António, São Martinho, São Roque e na Sé de moradias adquiridas por um valor inferior a 200 mil euros, que ficam isentos do pagamentos dos impostos municipais nos próximos três anos, num "projecto que se tem revelado muito positivo na nossa presidência", pois, realçou Pedro Calado, "já vamos em 39 projectos isentados, num valor de 34 milhões de euros de investimento, em que só de benefícios fiscais já foram atribuídos aos jovens mais de 200 mil euros". Promete continuar o incentivo à fixação de residências de jovens no cento do Funchal, garantindo o autarca que "há património que se consegue adquirir por um valor inferior aos 200 mil euros", referindo-se a moradias de T1, T2 e até T3.

Outro projecto aprovado por unanimidade foi a dinamização do comércio local, nomeadamente mais 10 projectos do 'Alavancar', em que "nós damos a oportunidade aos empresários de fazerem remodelação e modernização dos seus estabelecimentos com apoio financeiro da Câmara", sendo que neste caso foram mais 66 mil euros. Também no 'Abrir Funchal', que "dá a oportunidade de novos estabelecimentos no centro do Funchal", no caso apoiando mais 6 projectos no valor de 24 mil euros.

Para além disso, foi aprovada a abertura de um processo de 17 vagas para estágios profissionais em vários serviços da autarquia, com a duração de 12 meses, renovável por mais 12 meses (abrangendo assim 2024 e 2025), frisando Pedro Calado que já beneficiarão do novo valor pago nestes programas de ocupação em contexto de trabalho, ou seja 830 euros por mês líquidos.

Por fim, foi aprovada a abertura do 25.º Concurso Funchal Cidade Florida, que inclui um prémio de 7.200 euros, com as candidaturas a serem aceites entre 1 e 31 de Março deste ano, com benefício a projectos de hortas urbanas, hortas sociais, habitações sociais, como incentivo às pessoas, bem como a estabelecimentos hoteleiros "à manutenção dos seus jardins, uma característica que a nossa cidade tem , que é o embelezamento que as nossas casas têm e que, inclusive, em termos turísticos, tem uma visibilidade diferente, mantendo a cidade limpa e asseada, mas uma oportunidade do prémio financeiro", concluiu.