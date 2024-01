ANSA/Orquestra Clássica da Madeira apresenta concerto com Tatiana Vizir e maestro Tibor Bogányi

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto operático baseado em obras do compositor italiano Gioacchino Rossini e do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart no próximo sábado, 13 de Janeiro, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

O concerto é uma streia da jovem soprano Tatiana Vizir com a Orquestra Clássica da Madeira e conta também com o experiente maestro húngaro Tibor Bogányi. "O maestro e violoncelista Tibor Bogányi, que já se apresentou por diversas vezes na condução da Orquestra Clássica da Madeira foi, durante doze anos, Maestro Principal da Orquestra Filarmónica de Pannon da Hungria e durante cinco anos da Pori Sinfonietta da Finlândia", indica nota à imprensa.

"Quanto à jovem soprano, Tatiana Vizir, que está prestes a concluir o seu mestrado, já participou em vários projetos, entre os quais na gravação da música para o filme 'ANIMA', que em 2021 obteve o Grande Prémio do Festival de Cinema de Asolo (Itália); e no presente é solista no Music Hall Theatre de São Petersburgo, sob a direção do Maestro Principal o italiano Fabio Mastrangelo, que desde 2013 exerce também o cargo de diretor artístico", refere.

Os bilhetes têm um custo de 20 euros, com desconto para seniores, jovens e crianças.

PROGRAMA

Gioacchino Rossini [1792 - 1868] - Abertura da Ópera Cómica "L'Italiana in Algeri"

Wolfgang Amadeus Mozart [1756 - 1791] - Alleluja from “Exsultate, jubilate”

Wolfgang Amadeus Mozart [1756 - 1791] - Divertimento in D major

Wolfgang Amadeus Mozart [1756 - 1791] - Non mi dir, bell'idol mio from "Don Giovanni"

Wolfgang Amadeus Mozart [1756 - 1791] - Queen of the night from "Magic Flute"

Wolfgang Amadeus Mozart [1756 - 1791] - Sinfonia nº 41 em Dó Maior "Jupiter"