Guindaste do Paul já está a ser reparado

A Direcção Regional de Pescas informa que a o guindaste de apoio à descarga do pescado na Lota do Paul do Mar já está a ser reparado, estimando-se que o mesmo possa entrar em funcionamento em breve.

Ao longo do dia de hoje, estiveram no local os técnicos especializados que avaliaram a situação e detectaram a avaria, tendo sido necessário remover parte do mecanismo para ser reparado em oficina.

Apesar da avaria do guindaste, que foi detectada durante o período de Natal, a Lota do Paul do Mar esteve sempre em funcionamento. Desde o dia 1 de Dezembro e o final da semana passada, foram descarregados perto de 850 Kg de peixe naquela infra-estrutura de apoio à actividade piscatória.

Numa análise por espécies descarregadas na Lota do Paul do Mar temos mais de 340 kg de gaiado, seguido de atum albacora com perto de 250 kg e próximo de 100 kg de abrótea de costa. Outras espécies capturadas e descarregadas naquela lota foram congro, fura-vasos, garoupa, moreia pintada, pargo legítimo, peixe carneiro e requeme.

Além deste guindaste da Direcção Regional de Pescas, o Governo Regional tem concretizado vários investimentos no Paul do Mar, de que é exemplo, os melhoramentos concretizados, no ano que agora terminou, pela Administração de Portos da Madeira - APRAM.

A remodelação do varadouro do Paul do Mar, nomeadamente a demolição do muro cortina danificado e reconstrução de um novo, numa extensão de 150 metros, bem como a colocação de vários antiferes e um guincho de apoio às embarcações, vieram permitir uma maior protecção, segurança e operacionalidade naquela infra-estrutura, inclusive para a actividade piscatória.