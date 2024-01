Comércio entre China e Rússia aumenta 26,3% em 2023

O comércio da China com a Rússia atingiu um nível recorde em 2023, enquanto as trocas comerciais chinesas com os Estados Unidos diminuíram pela primeira vez desde 2019, de acordo com dados oficiais hoje publicados.

No ano passado, China e Rússia negociaram 240,1 mil milhões de dólares (218 mil milhões de euros) em bens e serviços, um aumento de 26,3%, em relação ao ano anterior, de acordo com as alfândegas da China.

Pequim e Moscovo tinham fixado como objetivo elevar o valor das trocas comerciais a 200 mil milhões de dólares (182 mil milhões de euros) por ano, o que já seria um recorde.

China e Rússia reforçaram a cooperação económica desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Em contrapartida, o comércio entre China e Estados Unidos caiu pela primeira vez desde 2019, num contexto de tensões geopolíticas entre as duas maiores economias do mundo.

Em 2023, as trocas comerciais entre China e Estados Unidos ascenderam a 664,4 mil milhões de dólares (604 mil milhões de euros), uma queda de 11,6%, em relação ao ano anterior.

A última queda anual foi em 2019, como resultado da guerra comercial lançada contra Pequim pelo ex-presidente dos EUA, Donald Trump.