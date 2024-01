Câmara Municipal da Ponta do Sol tem aberto concurso para 12 vagas de trabalho

A Câmara Municipal da Ponta do Sol tem a decorrer um procedimento concursal com vista a preencher 12 vagas de trabalho em diversas áreas.

Há uma vaga de técnico superior – Engenharia do Ambiente/Biologia; 1 posto de Motorista de Ligeiros (Assistente operacional); 2 postos de canalizador (Assistente operacional); e 8 de cantoneiros (Assistente operacional).

Os interessados devem enviar as suas candidaturas através do email [email protected], com um único ficheiro em formato pdf, os seguintes documentos anexos: Formulário de candidatura devidamente preenchido e assinado; Curriculum Vitae atualizado, detalhado, devidamente datado e assinado pelo candidato, mencionando nomeadamente a experiência profissional anterior relevante para o exercício das funções do lugar a concurso, ações de formação e aperfeiçoamento profissional com referência à sua duração; Fotocópia do certificado de habilitações literárias; Fotocópia da carta de condução (quando aplicável).

A autarquia não vai aceitar candidaturas em suporte de papel e a data limite para a entrega de candidaturas é até 26 de Janeiro de 2024.