Bombeiros madeirenses que ajudaram a combater incêndios no Canadá também receberam louvor da República

O Ministro da Administração Interna, José Luís Pereira Carneiro, o Ministro da Saúde, Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro, o Ministro do Ambiente e da Acção Climática, José Duarte Piteira Rica Silvestre Cordeiro, em nome do Governo da República, atribuíram um voto de louvor aos 140 elementos que integraram a Força Operacional Conjunta enviada por Portugal para apoiar nos incêndios que devastaram o Canadá em Junho do ano passado.

Entre eles, estão os cinco elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (Paulo Nóbrega, João Figueira, João Freitas, Daniel Silva e Leandro Coelho), que se destacaram “pela coragem, bravura e elevado profissionalismo”.

“No mês de Junho de 2023, na sequência dos incêndios devastadores que assolaram o Canadá, Portugal enviou, ao abrigo do Mecanismo de Protecção Civil da União Europeia, uma Força Operacional Conjunta (FOCON) constituída por 140 elementos, a qual apoiou as autoridades locais nas operações de combate aos incêndios rurais. Esta equipa multidisciplinar integrou elementos da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, da Guarda Nacional Republicana, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, bem como Bombeiros Voluntários da Região Centro e da Região Autónoma da Madeira, com o objectivo de realizar acções de combate aos incêndios rurais nas localidades de Val d'Or e Label-sur-Quevillon, na província do Québec, entre 14 e 29 de Junho. Esteve, ainda, presente uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica, com a missão de prestar apoio sanitário à FOCON. Os elementos que integraram a FOCON cumpriram de forma pronta e exemplar as missões atribuídas no esforço nacional de ajuda ao povo do Canadá, revelando grande dedicação à causa pública e provado esforço, factores que permitiram ao comando da Força a sua projecção e envolvimento em múltiplas tarefas, designadamente na eliminação de focos de incêndios rurais, através do combate directo e indirecto, bem como na proteção de pessoas e bens, das quais se destaca a instalação de um sistema de defesa perimétrico da localidade de Label-sur-Quievillion”, pode ler-se na nota publicada no Diário da República.