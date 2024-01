Piratas informáticos pró-russos acusados de ataques a sitios do governo suíço

O governo suíço anunciou que vários dos seus sítios na internet foram atacados hoje por piratas informáticos do grupo pró-russo NoName, que justificou a ação com a deslocação do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao Fórum Económico Mundial, em Davos.

"O ataque foi reivindicado pelo grupo 'NoName', que já tinha atacado a administração federal em junho de 2023. Este grupo, presumivelmente pró-russo, invocou como motivo a participação do presidente ucraniano" no Fórum Económico Mundial, "que decorre em Davos", indicou a Agência Federal da Cibersegurança, em comunicado.

Mais adiantou que este ataque "era esperado", pelo que foram tomadas medidas de segurança apropriadas".

O ataque de junho de 2023 esteve relacionado com um discurso de Zelensky no parlamento suíço, por videoconferência.

Desta vez, Zelensky veio em pessoa. Na segunda-feira, reuniu-se em Berna com a homóloga suíça, Viola Amherd, antes de se deslocar a Davos.

Depois da reunião, Zelensky anunciou que a Suíça aceitara organizar uma "cimeira sobre a paz", a propósito do conflito resultante da invasão russa da Ucrânia.