Campanha de Vacinação sazonal contra a gripe e covid-19 alargada na Madeira a mais grupos etários

"No âmbito da campanha de vacinação sazonal contra a gripe e a covid–19" que teve início a 25 de Setembro do ano passado, a Direção Regional da Saúde (DRS) acaba de actualizar "os referenciais normativos e as recomendações inerentes à vacinação", sendo que desde o dia 15 de Janeiro foi alargada à "população alvo de vacinação gratuita" entre "os 50 e os 54 anos".

Numa nota, refere a DRS que "o alargamento da vacinação sazonal gratuita acontece na sequência de atividade gripal intensa verificada e da disponibilidade atual de vacinas", sendo que "nesta época mantêm-se os objetivos da campanha de vacinação gratuita contra a gripe, designadamente, a maior proteção das populações mais vulneráveis, com risco acrescido de doença grave e das suas complicações, assim como a mitigação do impacto da gripe no Sistema Regional de Saúde e na sociedade".

Assim, "na RAM, temos verificado um aumento da circulação dos vírus respiratórios, que abrangem os vírus da gripe e da covid-19, acompanhando as temperaturas mais baixas que temos sentido, prevendo-se que esta tendência se mantenha nos próximos dias", faz notar, pelo que nesta fase e desde segunda-feira passada, "considerando a situação epidemiológica atual, é alargada a vacinação gratuita contra a gripe e contra a covid-19, no que respeita aos grupos etários alvo", ou seja, para que fique claro:

"A vacinação contra a gripe é gratuita para:

Pessoas com idade entre os 50 e os 54 anos (novo grupo);

Pessoas com idade igual ou superior a 55 anos;

Pessoas com doenças crónicas, imunodeprimidos ou com patologias específicas que determinam maior suscetibilidade a doença grave e às suas complicações;

Grávidas;

Profissionais da área da saúde e outros prestadores de cuidados (sector social, educação de infância e pré-escolar);

Pessoas em contextos específicos (por exemplo, residentes em instituições, internados em Unidades de Saúde, doentes apoiados por serviços domiciliários e profissionais de serviços críticos)."

Refere ainda que "no que respeita à vacinação contra a covid-19, passa a estar disponível para todos os grupos destacados anteriormente e também para as pessoas com idade entre os 18 e os 54 anos, que se queiram vacinar", salienta.

reforça a DRS no alerta que, "neste momento, vacinar-se é ainda oportuno e recomendado, mesmo porque a época “gripal” prolonga-se até maio. Seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, as vacinas contra a Gripe Sazonal disponíveis conferem proteção contra duas estirpes do vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e duas do Influenza B. A vacinação contra a covid-19 é também sazonal, estando a vacina adaptada para proteger contra as variantes do SARS-CoV-2 que circulam atualmente".

E acrescenta: "Relembramos, que a vacinação é a melhor estratégia para prevenir estas doenças e reduzir a gravidade e a mortalidade associadas. Por isso, as pessoas que pertencem aos grupos de risco e que ainda não se vacinaram, devem fazê-lo com ou sem agendamento, dirigindo-se ao seu Centro de Saúde com a maior brevidade possível. Para as pessoas não incluídas nos grupos-alvo da vacinação gratuita contra Gripe, encontra-se disponível nas farmácias comunitárias, mediante prescrição médica, com a comparticipação de 37%."

E termina com mais recomendações: "Realçamos a importância da adoção de outras medidas de prevenção das doenças respiratórias, como a etiqueta respiratória, a lavagem frequente das mãos, a desinfeção de superfícies, o arejamento de espaços, o distanciamento físico e o uso de máscara, quando as pessoas apresentam sintomas respiratórios. A vacinação é uma ferramenta eficaz e segura para prevenir doenças infeciosas. Vacine-se!"