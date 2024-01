Associações de tenistas aplicam regras para evitar que encontros acabem de madrugada

O ATP e a WTA, associações que representam os tenistas profissionais, anunciaram hoje uma nova normativa sobre o agendamento de encontros noturnos, de modo a evitar que estes acabem de madrugada.

O número de encontros que terminam de madrugada aumentou exponencialmente nas últimas temporadas, uma vez que cada vez mais torneios apostam em sessões noturnas para potenciar receitas, o que afeta negativamente o descanso dos jogadores.

Para minimizar esta nova realidade, a partir deste mês, o ATP e a WTA vão implementar novas regras relacionados com a programação de partidas, impedindo, nomeadamente, mais de cinco encontros por dia em cada 'court' (com início às 11:00), com três deles a realizarem-se na sessão diurna e dois na sessão noturna.

Também não haverá encontros a partir das 23:00, salvo aprovação do supervisor do torneio, em consulta com as duas associações, e aqueles que não estiverem no 'court' previsto antes das 22:30 serão mudados para outro campo.

Outra das novas normativas é a estipulação de que as sessões noturnas não podem começar depois das 19:30, sendo que a recomendação de ATP e WTA é que sejam agendadas preferencialmente a partir das 18:30.

Em circunstâncias excecionais, um torneio poderá solicitar exceções baseadas nas tradições culturais locais, condições meteorológicas ou outras situações atenuantes, que serão consideradas pelas organizações dos tenistas.

As novas regras, resultantes da consulta com jogadores, vão ser testadas durante esta temporada, sendo o seu impacto avaliado posteriormente.