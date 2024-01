Apenas 0,4% das casas para arrendar na Madeira têm menos de 30 m2

Apenas 0,4% das casas para arrendar em Madeira têm menos de 30 m2, revela um estudo do Idealista com base nos anúncios publicados no portal nos últimos 3 meses.

Quanto ao Porto Santo, não foi registado nenhum apartamento com áreas inferiores a 30m2.

O mesmo estudo indica que mais de 79% dos apartamentos anunciados para arrendar em Portugal possuem área superior a 60 m2 e que só 1,6% das casas para arrendar em Lisboa têm menos de 30 m2.