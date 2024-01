Há 30 anos "Machico bipolarizado" não metia medo a Martins Júnior

Em entrevista ao nosso matutino o então presidente da Câmara Municipal de Machico - figura incontornável da oposição ao 'jardinismo' - dava uma entrevista o DIÁRIO, onde dizia não temer "a bipolarização em Machico", sequência das eleições autárquicas de 12 de Dezembro de 1993, que elegeram uma Assembleia Municipal PSD.

Com certeza governar-se-á. Está previsto na lei. Não creio que a A Municipal tome uma posição agressiva e redutora dos interesses do povo de Machico. O que é deveras sintomático é que uma A. Municipal já diz que não aprova o Orçamento sem sequer o conhecer. É uma visão maniqueísta, retardatária da política.

No mesmo dia de Janeiro de 1994, fazia manchete no DIÁRIO o projecto de Saviotti para construção do complexo turístico no Lido, onde hoje dica localizado o Hotel Porto Mare.

A investigação de dois casos de pornografia infantil no Funchal merecia também destaque de capa há 30 anos. "Não há lei que proíba a prostituição. Só a infantil. E sobre esta há dois casos para serem analisados no Tribunal do Funchal. Um de homossexualidade, outro de pornografia com estrangeiros metidos no assunto", escrevia então DIÁRIO.

A 10 de Janeiro de 1994 era também constituído o pri1neiro operador turístico da Região, a AVA - Agências de Viagens Agrupadas, ACE, constituída pela: BravaTour; De Luxe Tours; Euromar; Ferraz; Miltours; OTM; Portimar; Savoy e Viva TraveI.

No Desporto, era notícia uma polémica vitória do Marítimo sobre União por por 3-2.