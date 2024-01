Carlos Rodrigues destaca "menor carga fiscal" da Madeira em relação ao país

Desde 2025, o Governo Regional da Madeira, "devolveu 556 milhões de euros aos madeirenses", afirmou Carlos Rodrigues, numa intervenção em que abordou a proposta de Orçamento Regional para 2024 que deu entrada no parlamento.

O deputado social-democrata afirmou que a Madeira "teve a mais acentuada descida de impostos" e antecipou as queixas do PS em relação ao IVA. Neste impostos, lembrou que a redução de um ponto percentual representa, imediatamente, menos 200 milhões de euros, face à forma de repartição do IVA entre o Estado e as regiões autónomas.

O PS, acusa, "não conta toda a verdade aos madeirenses" porque esconde que foi o governo de José Sócrates que foi responsável por esta forma de divisão do IVA.

A carga fiscal, na Madeira, assegura, representa um esforço de 28,3% para os contribuintes, contra 38% de média nacional.

Carlos Rodrigues também abordou a taxa de risco de pobreza, "muito ao gosto do PS" quem diz, esconde o facto de a Madeira ter uma taxa inferior, por exemplo à das Canárias, tal como a taxa de desemprego.