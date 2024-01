Ventura mantém direção do partido sem alterações

O presidente do Chega, André Ventura, propôs à 6.ª Convenção reconduzir todos os membros da atual Direção Nacional, não fazendo qualquer alteração na lista que apresentou aos delegados.

De acordo com a lista de candidatos à direção apresentada por André Ventura, divulgada esta noite, voltam a ser candidatos a vice-presidente Marta Trindade, António Tânger Corrêa e o deputado Pedro Frazão.

O líder do Chega mantém também como adjuntos o líder parlamentar, Pedro Pinto, os deputados Rui Paulo Sousa, Rita Matias e Diogo Pacheco de Amorim, além de Ricardo Regalla e Patrícia Carvalho.

A eleição para os órgãos nacionais vai decorrer durante a manhã de hoje, o último dos três dias da convenção que decorre em Viana do Castelo.

A direção de André vai ser eleita para um mandato de três anos.

De acordo com os estatutos em vigor, a Direção Nacional "é o órgão responsável pela implementação e execução da estratégia política do partido definida em Convenção Nacional, bem como pela fiscalização política das atividades dos órgãos nacionais e regionais do partido".

Na última convenção, esta direção obteve 91,9% dos votos.

André Ventura foi reeleito no sábado presidente do Chega com 98,9% dos votos dos delegados.

Hoje, a 6.ª Convenção Nacional vai eleger também a Mesa da Convenção e do Conselho Nacional, o Conselho Nacional e o Conselho de Jurisdição Nacional.

Para o Conselho Nacional, órgão máximo do partido entre convenções, há duas listas candidatas, uma encabeçada por João Tilly e a outra por Israel Pontes.

A lista única para a Mesa da Convenção Nacional e do Conselho Nacional é candidato a presidente João Lopes Aleixo, a vice-presidente Felicidade Vital e para secretários Pedro Miguel Pinto e Nuno Araújo.

Ao Conselho de Jurisdição Nacional recandidata-se Bernardo Pessanha como presidente, e são candidatos a 'vices' Cristina Rodrigues e Ana Figueiredo. Fernando Pedroso e Ana Maria Blaufuks integram também esta lista única como candidatos a adjuntos.

As candidaturas a estes órgãos, excluindo a Direção Nacional, foram apresentadas pelos primeiros subscritores, a partir do palco, no decorrer do segundo dia de trabalhos da reunião magna do Chega.

A única exceção foi Israel Pontes, que lidera a segunda lista ao Conselho Nacional, que foi chamado ao púlpito mas não compareceu.