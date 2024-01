Madeirense Pedro Buaró impõe recorde nacional do salto com vara

O atleta madeirense Pedro Buaró impôs este sábado um novo recorde nacional absoluto do salto com vara, ao saltar 5,75 metros no decorrer do Perche Elite Tour de Dévoluy, em França.

Nos Alpes franceses, o atleta que representa o Benfica bateu o recorde português ao ar livre, que estava na posse de Diogo Ferreira desde 2017 (5,71 metros), e o recorde luso em pista coberta, que Edi Maia tinha registado em 2014 (5,70).

Pedro Buaró começou por saltar 5,30 metros e foi progredindo nas restantes alturas sempre à primeira tentativa (5,45, 5,55 e 5,65), até atingir os 5,75 também à primeira.

Depois, ainda tentou os 5,82 metros, mas acabou por não atingir aquela marca de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris2024.